Pop-Up Cinema EN FANFARE Amiens
samedi 29 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Pop-Up Cinema EN FANFARE
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:15:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
AMIENS LA CITADELLE Place d’Armes
Samedi 29 août
20h15 Concert de l’Harmonie Saint-Pierre pour une soirée
en fanfare
21h EN FANFARE comédie d’Emmanuel Courcol (2024,
1h44)
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
AMIENS LA CITADELLE Place d’Armes
Samedi 29 août
20h15 Concert de l’Harmonie Saint-Pierre pour une soirée
en fanfare
21h EN FANFARE comédie d’Emmanuel Courcol (2024,
1h44) .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
AMIENS LA CITADELLE Place d’Armes
Saturday, August 29
8:15 p.m.: Concert by the Harmonie Saint-Pierre for an evening
of fanfare
9:00 p.m.: EN FANFARE, a comedy by Emmanuel Courcol (2024,
1 hr 44 min)
L’événement Pop-Up Cinema EN FANFARE Amiens a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS
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