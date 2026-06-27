Informations pratiques

Amiens

Pop-Up Cinema EN FANFARE

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:15:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

AMIENS LA CITADELLE Place d’Armes

Samedi 29 août

20h15 Concert de l’Harmonie Saint-Pierre pour une soirée

en fanfare

21h EN FANFARE comédie d’Emmanuel Courcol (2024,

1h44)

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

AMIENS LA CITADELLE Place d’Armes

Samedi 29 août

20h15 Concert de l’Harmonie Saint-Pierre pour une soirée

en fanfare

21h EN FANFARE comédie d’Emmanuel Courcol (2024,

1h44) .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

AMIENS LA CITADELLE Place d’Armes

Saturday, August 29

8:15 p.m.: Concert by the Harmonie Saint-Pierre for an evening

of fanfare

9:00 p.m.: EN FANFARE, a comedy by Emmanuel Courcol (2024,

1 hr 44 min)

L’événement Pop-Up Cinema EN FANFARE Amiens a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS