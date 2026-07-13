Pop-Up Cinema PARTIR UN JOUR Amiens
vendredi 28 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Pop-Up Cinema PARTIR UN JOUR
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:50:00
Date(s) :
2026-08-28
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
AMIENS PARC SAINT-PIERRE Entrée rue Eloi Morel
Vendredi 28 août
18h-21h Bibliambule, hamacs, et animations de la
bibliothèque mobile
19h30 Pique-nique en musique avec la fanfare Achtung
bicyclette
21h PARTIR UN JOUR, film d’Amélie Bonnin (2025, 1h38)
22h50 Karaoké géant autour des tubes du film
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
AMIENS PARC SAINT-PIERRE Entrée rue Eloi Morel
Vendredi 28 août
18h-21h Bibliambule, hamacs, et animations de la
bibliothèque mobile
19h30 Pique-nique en musique avec la fanfare Achtung
bicyclette
21h PARTIR UN JOUR, film d’Amélie Bonnin (2025, 1h38)
22h50 Karaoké géant autour des tubes du film .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
AMIENS SAINT-PIERRE PARK Entrance on Eloi Morel Street
Friday, August 28
6:00 p.m.–9:00 p.m.: Bibliambule, hammocks, and activities from the
mobile library
7:30 p.m.: Picnic with music featuring the Achtung
Bicyclette marching band
9:00 p.m.: PARTIR UN JOUR, a film by Amélie Bonnin (2025, 1 hr 38 min)
10:50 p.m.: Giant karaoke featuring hits from the film
L’événement Pop-Up Cinema PARTIR UN JOUR Amiens a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS
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