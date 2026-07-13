Informations pratiques

Amiens

Pop-Up Cinema PARTIR UN JOUR

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 22:50:00

Date(s) :

2026-08-28

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

AMIENS PARC SAINT-PIERRE Entrée rue Eloi Morel

Vendredi 28 août

18h-21h Bibliambule, hamacs, et animations de la

bibliothèque mobile

19h30 Pique-nique en musique avec la fanfare Achtung

bicyclette

21h PARTIR UN JOUR, film d’Amélie Bonnin (2025, 1h38)

22h50 Karaoké géant autour des tubes du film

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

AMIENS PARC SAINT-PIERRE Entrée rue Eloi Morel

Vendredi 28 août

18h-21h Bibliambule, hamacs, et animations de la

bibliothèque mobile

19h30 Pique-nique en musique avec la fanfare Achtung

bicyclette

21h PARTIR UN JOUR, film d’Amélie Bonnin (2025, 1h38)

22h50 Karaoké géant autour des tubes du film .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

AMIENS SAINT-PIERRE PARK Entrance on Eloi Morel Street

Friday, August 28

6:00 p.m.–9:00 p.m.: Bibliambule, hammocks, and activities from the

mobile library

7:30 p.m.: Picnic with music featuring the Achtung

Bicyclette marching band

9:00 p.m.: PARTIR UN JOUR, a film by Amélie Bonnin (2025, 1 hr 38 min)

10:50 p.m.: Giant karaoke featuring hits from the film

L’événement Pop-Up Cinema PARTIR UN JOUR Amiens a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS