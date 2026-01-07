Port’âge : Les livres viennent à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 7 janvier 2026.

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Notre porteur se déplace dans toutes les médiathèque du 13ème arrondissement

Sur Inscription par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

par téléphone : 01 44 08 12 74

Auprès des bibliothécaires de la médiathèque

Le portage permet aux personnes dont les déplacements sont limités d’accéder aux collections de la médiathèque grâce au porteur.

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 07 octobre 2026 :

gratuit

par mail : médiathèque.virginia.woolf@paris.fr

par téléphone : 01 44 08 12 74

Au près des bibliothécaires de la médiathèque

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T01:00:00+01:00

fin : 2026-10-08T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



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