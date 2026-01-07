Port’âge : Les livres viennent à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris
Port’âge : Les livres viennent à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 7 janvier 2026.
Comment ça marche ?
- Prenez contact avec la médiathèque
- Nous convenons ensemble d’un rendez-vous
- Nous préparons une sélection de documents adaptés à vos envies que nous vous apportons
Notre porteur se déplace dans toutes les médiathèque du 13ème arrondissement
Sur Inscription
par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
par téléphone : 01 44 08 12 74
Auprès des bibliothécaires de la médiathèque
Le portage permet aux personnes dont les déplacements sont limités d’accéder aux collections de la médiathèque grâce au porteur.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 07 octobre 2026 :
gratuit
par mail : médiathèque.virginia.woolf@paris.fr
par téléphone : 01 44 08 12 74
Au près des bibliothécaires de la médiathèque
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-07T01:00:00+01:00
fin : 2026-10-08T01:59:59+02:00
Date(s) :
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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