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Port’âge : Les livres viennent à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris

Port’âge : Les livres viennent à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris

Port’âge : Les livres viennent à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 7 janvier 2026.

Lieu : Médiathèque Virginia Woolf

Adresse : 4 rue Germaine Krull

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 7 janvier 2026

Fin : jeudi 8 octobre 2026

Tarif : <p>par mail : médiathèque.virginia.woolf@paris.fr<br>par téléphone : 01 44 08 12 74<br>Au près des bibliothécaires de la médiathèque  </p>

Comment ça marche ?

  • Prenez contact avec la médiathèque
  • Nous convenons ensemble d’un rendez-vous
  • Nous préparons une sélection de documents adaptés à vos envies que nous vous apportons

Notre porteur se déplace dans toutes les médiathèque du 13ème arrondissement

Sur Inscription

par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
par téléphone : 01 44 08 12 74
Auprès des bibliothécaires de la médiathèque

Le portage permet aux personnes dont les déplacements sont limités d’accéder aux collections de la médiathèque grâce au porteur.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 07 octobre 2026 :
gratuit

par mail : médiathèque.virginia.woolf@paris.fr
par téléphone : 01 44 08 12 74
Au près des bibliothécaires de la médiathèque  

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-07T01:00:00+01:00
fin : 2026-10-08T01:59:59+02:00
Date(s) :

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR


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