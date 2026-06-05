Portal par Obvious devant la Salle des fêtes NANTERRE

Samedi 6 juin, à l’occasion de la Nuit Blanche métropolitaine et de Parade(s), festival des arts de la rue de Nanterre, La Terrasse espace d’art invite le collectif Obvious à imaginer une œuvre interactive sur le thème de l’amour mêlant création visuelle, écriture et intelligence artificielle.

L’œuvre s’appelle « Portal » (portail en français). Il s’agit d’un projet développé par Obvious qui permet la création en temps réel d’une œuvre vidéo collective à partir de phrases écrites. Samedi soir, le public pourra saisir des mots dans une application accessible grâce à un QRcode. Ces mots déclenchent la création d’images formant une vidéo continue générée par l’intelligence artificielle. La vidéo est alors visible par le public dans l’espace public dans le centre ville de Nanterre.

Avec Portal les nanterriens et nanterriennes prolongent leur réflexion sur la co-création humain-machine.

Portal par Obvious, samedi 6 juin de 21h à 01h. Dans la Salle des fêtes, rue des Anciennes-Mairies à Nanterre.

En collaboration avec Parade(s), festival des arts de la rue de Nanterre.

Avec la participation du Cercle des poètes, association culturelle de Nanterre et les élèves du collège Les Bons raisins de Rueil-Malmaison.

Retrouvez vos textes générés en image par Portal, une IA développée par le collectif Obvious.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

devant la Salle des fêtes Rue des Anciennes-Mairies 92000 NANTERRE

https://laterrasse.nanterre.fr/les-expositions/nuit-blanche-metrpolitaine +33141376267



Afficher la carte du lieu devant la Salle des fêtes et trouvez le meilleur itinéraire

