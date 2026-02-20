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Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais, Porte du Croux, Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Porte du Croux · Nevers

Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais, Porte du Croux, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Porte du Croux
Adresse
rue de la Porte du Croux
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit, sans inscription

Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais 19 et 20 septembre Porte du Croux Nièvre

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé dans un monument emblématique de la ville, la Porte du Croux, le musée archéologique présente des collections de la Préhistoire à l’ère moderne, témoins des découvertes archéologiques réalisées dans la Nièvre depuis le XIXe siècle. Géré par la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts, le musée continue de se renouveler, tout en préservant l’ambiance de cabinet de collectionneur qui fait son charme.

Porte du Croux rue de la Porte du Croux Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Installé dans un monument emblématique de la ville, la Porte du Croux, le musée archéologique présente des collections de la Préhistoire à l’ère moderne, témoins des découvertes archéologiques dans…

© Ville de Nevers

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