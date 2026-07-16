Porte ouverte sur l’Histoire : le Château Anthoine, Château Anthoine, Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Château Anthoine · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Porte ouverte sur l’Histoire : le Château Anthoine Samedi 19 septembre, 14h30 Château Anthoine Meurthe-et-Moselle
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Les propriétaires du château Anthoine invitent le public à découvrir son patrimoine historique et unique lors des Journées Européennes du Patrimoine. Cette visite commentée immersive, en compagnie des hôtes, permettra aux visiteurs d’explorer les salles et parc du château, de plonger dans son histoire !
Château Anthoine Rue Gambetta 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Village Meurthe-et-Moselle Grand Est Domaine d’une famille d’officiers ducaux, édifié au XVIe-début XVIIe siècle et modifié au XVIIIe siècle, puis au début du XIXe siècle. Il est inscrit partiellement au titre des monuments historiques le 4 avril1996.
Les propriétaires du château Anthoine invitent le public à découvrir son patrimoine historique et unique lors des Journées Européennes du Patrimoine.
© Ville de Vandœuvre
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