Portes ouvertes à la cité Montmartre aux artistes, Cité Montmartre aux Artistes, Paris

Informations pratiques

Portes ouvertes à la cité Montmartre aux artistes 19 et 20 septembre Cité Montmartre aux Artistes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et rencontre avec les artistes

Cité Montmartre aux Artistes 187-189 rue Ordener 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 06 16 84 15 19 https://montmartre-aux-artistes.paris/ Plus grande cité d’artistes d’Europe, Montmartre aux artistes propose aux visiteurs de découvrir les artistes en activité Visite libre des ateliers faisant portes ouvertes, et visite commentée sur l’architecture de la cité (sur inscription)

Visite libre

©charlie boisson