Portes ouvertes à la filature, Ancienne Filature de Pont de Rastel, Chamborigaud

samedi 1 août 2026 · Ancienne Filature de Pont de Rastel · Chamborigaud

Informations pratiques

Portes ouvertes à la filature Samedi 1 août, 12h00 Ancienne Filature de Pont de Rastel Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T12:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T12:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:00:00+02:00

Ancienne Filature de Pont de Rastel 1, chemin du Rieu, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 81 24 25 »}, {« type »: « email », « value »: « alice.strch@gmail.com »}]

Découvrez l’ancienne filature à soie de Pont de Rastel avec l’association Les Fileuses.