UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamborigaud

Stage de tennis, La raquette chamborigaudoise, Chamborigaud

lundi 3 août 2026 · La raquette chamborigaudoise · Chamborigaud

Stage de tennis, La raquette chamborigaudoise, Chamborigaud

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
La raquette chamborigaudoise
Adresse
Court de tennis, 30530 Chamborigaud
Ville
30530 Chamborigaud
Département
Gard
Tarif
55 €

Stage de tennis 3 – 7 août La raquette chamborigaudoise Gard

55 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T09:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T09:00:00+02:00 – 2026-08-07T12:00:00+02:00

Dès 5 ans et adultes.

La raquette chamborigaudoise Court de tennis, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 54 03 33 »}]
Enfants, ados et adultes. Tennis Stage

À voir aussi à Chamborigaud (Gard)