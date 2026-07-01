AGENDA · Chamborigaud
Stage de tennis, La raquette chamborigaudoise, Chamborigaud
lundi 3 août 2026 · La raquette chamborigaudoise · Chamborigaud
Informations pratiques
Stage de tennis 3 – 7 août La raquette chamborigaudoise Gard
55 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T09:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T09:00:00+02:00 – 2026-08-07T12:00:00+02:00
Dès 5 ans et adultes.
La raquette chamborigaudoise Court de tennis, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 54 03 33 »}]
Enfants, ados et adultes. Tennis Stage
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