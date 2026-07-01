AGENDA · Chamborigaud
Soirée mousse et DJ, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud
jeudi 30 juillet 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud
Informations pratiques
Soirée mousse et DJ Jeudi 30 juillet, 21h00 Parc municipal de Chamborigaud Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:30:00+02:00
Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 47 36 »}]
Musique, danse, mousse et bonne humeur seront au rendez-vous pour un moment inoubliable.
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