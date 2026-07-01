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AGENDA · Chamborigaud

Soirée mousse et DJ, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

jeudi 30 juillet 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud

Soirée mousse et DJ, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Parc municipal de Chamborigaud
Adresse
Route de Villefort, 30530 Chamborigaud
Ville
30530 Chamborigaud
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Soirée mousse et DJ Jeudi 30 juillet, 21h00 Parc municipal de Chamborigaud Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:30:00+02:00

Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 47 36 »}]
Musique, danse, mousse et bonne humeur seront au rendez-vous pour un moment inoubliable.

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