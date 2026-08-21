Portes ouvertes à la Grange Huguenet, La Grange Huguenet, Besançon

Informations pratiques

Portes ouvertes à la Grange Huguenet 19 et 20 septembre La Grange Huguenet Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Grange Huguenet, à Besançon, vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez découvrir le four à pain en fonctionnement et suivre des visites guidées qui décriront l’évolution des bâtiments et du parc depuis les années 1670. Les apports de l’architecte Alphonse Delacroix (1807-1878) dans les années 1860-1870 seront tout particulièrement détaillés.

La Grange Huguenet 32 avenue de Montrapon, 25000 Besançon Besançon 25000 Montrapon Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 08 02 58 80 https://lagrangehuguenet.wixsite.com/amis Située au centre d’un vaste domaine agricole, la Grange Huguenet a été créée dans les années 1670 par Jean Georges Huguenet, épicier dans la Grande Rue de Besançon. Ses descendants vendirent leur domaine le 28 décembre 1799 à Jean-François Munier, négociant en vin de la rue de Vignier de la bannière de Charmont. En 1848, Alphonse Delacroix s’étant marié avec Jenny Munier, la petite-fille de Jean François, s’installe à la grange et lui donne son aspect actuel. Il fut l’architecte de Besançon pendant plus de 40 ans, mais aussi archéologue (invention du site d’Alaise) et géologue (découverte des mines de sel de Miserey). Quartier de Montrapon.

La Grange Huguenet, à Besançon, vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez découvrir le four à pain en fonctionnement et suivre des visites guidées qui décriront…

© Robert Guillaume