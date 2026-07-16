Portes ouvertes à l’église Saint Martin, Église Saint-Martin, Carvin

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’église Saint Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le patrimoine historique de la ville est un des marqueurs de l’identité carvinoise. Propriétaire de l’église Saint Martin (XVIIIe siècle) depuis 1905, la ville a mis en place un plan inédit depuis de nombreuses années pour la sauvegarder, l’entretenir, la restaurer et la valoriser avec la volonté de l’ouvrir au plus grand nombre. L’édifice est au cœur des ambitions portées par l’équipe municipale en matière de valorisation du patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Martin de Carvin vous ouvre grand ses portes pour une visite exceptionnelle, organisée par l’association Sauvegarde de l’église. Un moment rare pour découvrir ou redécouvrir ce monument emblématique du cœur de la ville, classé Monument Historique depuis 1921.

Un joyau du patrimoine religieux local

L’église Saint-Martin, avec son architecture néogothique majestueuse et ses vitraux remarquables, est un témoin précieux de l’histoire spirituelle et culturelle de Carvin.

Une visite guidée pleine de récits

Des bénévoles passionnés de l’association Sauvegarde de l’église vous feront voyager à travers les siècles : de la construction de l’édifice à ses restaurations récentes, en passant par les grandes heures de la vie paroissiale.

Un patrimoine artistique à contempler

Admirez les œuvres d’art sacré, les sculptures, les fresques et les objets liturgiques qui font de cette église un lieu vivant de mémoire et de beauté.

Un engagement citoyen pour la sauvegarde du patrimoine

Découvrez les actions de l’association qui œuvre pour la préservation et la mise en valeur de ce lieu unique. Votre visite est aussi un geste de soutien !

Une sortie pour tous

– Visites commentées

– Exposition sur l’histoire de l’église et de la paroisse

– Rencontre avec les membres de l’association

Un lieu à voir, à vivre, à partager

Que vous soyez amateur d’histoire, passionné d’architecture ou simple curieux, l’église Saint-Martin vous réserve une expérience riche en émotions.

Venez nombreux célébrer notre patrimoine commun et soutenir la sauvegarde d’un lieu chargé d’âme et d’histoire.

Église Saint-Martin 14 Contour de l’Église, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}]

Entrez dans l’histoire : Portes ouvertes de l’église Saint-Martin

Mairie de Carvin