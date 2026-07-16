Portes ouvertes à l’hôtel de l’Académie, Hôtel de l’Académie, Nîmes

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’hôtel de l’Académie Samedi 19 septembre, 14h30 Hôtel de l’Académie Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

️ Portes ouvertes de l’hôtel de l’Académie

Découvrez librement cet hôtel particulier du 17e siècle et ses décors d’influence Renaissance.

Hôtel de l’Académie 16 rue dorée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Feuchères Gard Occitanie 04 66 76 74 49 Les façades de ce magnifique hôtel particulier illustrent de manière rare et tardive l’influence de la Renaissance à Nîmes.

En 1919, l’hôtel a été vendu à l’Académie de Nîmes, qui en a fait son siège. Depuis plus de quatre siècles, cette académie rassemble des érudits nîmois regroupés en une « Académie royale » à la fois intellectuelle et humaniste. Au XXe siècle, elle a compté parmi ses membres des personnalités aussi célèbres que Louis Leprince Ringuet, André Chamson, Jean Paulhan, Marc Bernard et Léopold Sedar Senghor…

️ Portes ouvertes de l’hôtel de l’Académie

© Dominique Marck – Ville de Nîmes