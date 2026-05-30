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Portes Ouvertes – Académie Transversale de Musique à Paris 20 – Juin 2026 Académie Transversale de Musique – Paris 20 Paris

Portes Ouvertes – Académie Transversale de Musique à Paris 20 – Juin 2026 Académie Transversale de Musique – Paris 20 Paris

Portes Ouvertes – Académie Transversale de Musique à Paris 20 – Juin 2026 Académie Transversale de Musique – Paris 20 Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Académie Transversale de Musique - Paris 20

Adresse : 108, avenue Gambetta

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Venez passer un week-end en musique !</p>

Portes Ouvertes les samedi 13 et dimanche 14 juin de 15h à 18h ✨

Venez découvrir nos cours pour enfants et adultes, rencontrer nos professeurs et participer à des activités gratuites pour un moment de partage en musique !

Éveil Musical, Piano, Guitare, Chant Pop et Lyrique, Violon, Trompette…

Nos cours sont ouverts à toutes et à tous, quelque soit votre âge et votre niveau : enfants, adolescents, adultes… vous êtes toutes et tous les bienvenus !

On vous attend nombreux.ses

Plus d’informations au 06 11 43 24 71 ou sur notre site : www.associationrendezvousmusical.fr

L’École de Musique vous ouvre ses portes pour un week-end convivial de présentations et de découvertes ! Cours de Musique pour enfants et adultes à Paris 20.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
samedi
de 15h00 à 18h00
dimanche
de 15h00 à 18h00
gratuit

Venez passer un week-end en musique !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Académie Transversale de Musique – Paris 20 108, avenue Gambetta  75020 Paris
https://www.associationrendezvousmusical.fr +33611432471 communication.rendezvousmusical@gmail.com


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