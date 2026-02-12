Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes Olivier D’HULST Vieille-Église
155 route de Bourbourg Vieille-Église Pas-de-Calais
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
2026-05-09
Céramique, poterie, dessin, peinture, sculpture et écriture
Présentation du recueil de textes l’enfant de papier .
155 route de Bourbourg Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France olivierdhulst@orange.fr
