Portes ouvertes au site du Foultier, Musée de la Faulx, Pont-Salomon

Informations pratiques

Portes ouvertes au site du Foultier Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de la Faulx Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Portes ouvertes du site du foultier. Il sera possible de visiter gratuitement le site du Foultier, où se trouve la maquette de la vallée, ainsi que le film d’introduction et l’atelier.

Pour celles et ceux qui souhaitent visiter entièrement l’usine idéale, il sera également possible de réaliser la visite « classique » avec les tablettes dans les conditions habituelles.

Musée de la Faulx Rue des Martinets, 43330 Pont-Salomon, France Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477358707 Vers 1840, Massenet décide le transfert de ses usines de faux de Saint-Etienne vers Pont-Salomon, avec utilisation de la force motrice de la Semène. Les constructions s’établissent sur quatre sites, dont celui du Foultier est le plus important et le mieux conservé. Il comprend : la maison dite Massenet qui servit d’habitation à la famille ; l’atelier avec remises et charbonnières ; la maison Gessant qui servait au logement des ouvriers ; la maison Hollwarth et le Cercle ; une retenue d’eau devant l’atelier ; un transformateur maçonné ; des jardins ouvriers. Les aménagements intérieurs et le matériel ont été conservés à l’atelier. L’entreprise Dorian est un exemple caractéristique de l’organisation paternaliste de l’industrie au XIXe siècle issue des idées sociales de l’époque.

Portes ouvertes du site du foultier. Il sera possible de visiter gratuitement le site du Foultier, où se trouve la maquette de la vallée, ainsi que le film d’introduction et l’atelier.

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