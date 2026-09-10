Portes Ouvertes de la Brasserie de Meaux, Brasserie de Meaux, Meaux
samedi 19 septembre 2026 · Brasserie de Meaux · Meaux
Informations pratiques
Portes Ouvertes de la Brasserie de Meaux Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Brasserie de Meaux Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découverte d’une journée de brassage avec des explications sur les différents ingrédients. La visite se concluera par une dégustation.
Achat possible en fin de visite.
Début des visites à 14h, 15h, 16h et 17h
Brasserie de Meaux 11 rue des Buttes Blanches 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 06 51 38 33 01 https://brasseriedemeaux.com https://www.facebook.com/brasseriedemeaux Fabrication et vente de bières artisanales
Visite commentée
©BrasseriedeMeaux
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