Portes Ouvertes de la Brasserie de Meaux, Brasserie de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Portes Ouvertes de la Brasserie de Meaux Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Brasserie de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte d’une journée de brassage avec des explications sur les différents ingrédients. La visite se concluera par une dégustation.

Achat possible en fin de visite.

Début des visites à 14h, 15h, 16h et 17h

Brasserie de Meaux 11 rue des Buttes Blanches 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 06 51 38 33 01 https://brasseriedemeaux.com https://www.facebook.com/brasseriedemeaux Fabrication et vente de bières artisanales

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