Portes ouvertes de la Classe musée René Granger, Classe-Musée René-Granger, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Portes ouvertes de la Classe musée René Granger 19 et 20 septembre Classe-Musée René-Granger Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des portes ouvertes, venez découvrir la Classe Musée René Granger et plongez dans l’univers de l’école d’autrefois.

Petits et grands pourront s’initier à l’écriture à la plume, retrouver les gestes et les outils des écoliers d’antan et participer à des animations ludiques conçues pour toute la famille. Une expérience immersive et conviviale pour partager un moment de découverte autour du patrimoine scolaire.

Des sessions de dictée, sans réservation, viendront ponctuer le week-end :

– Pour les adultes : le samedi à 16 h et le dimanche à 16 h ;

– Pour les enfants : le dimanche à 11 h.

(places limitées à 22 personnes par session de dictées)

Classe-Musée René-Granger 39 avenue de la République 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 http://www.ville-jouelestours.fr Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture (plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans cette salle de classe.

Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

À l’occasion des portes ouvertes, venez découvrir la Classe Musée René Granger et plongez dans l’univers de l’école d’autrefois.

©Ville de Joué-lès-Tours