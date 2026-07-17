Portes ouvertes de l’Association, Gare d’Amiens – voie 11- 80000 AMIENS, Amiens

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Association 19 et 20 septembre Gare d’Amiens – voie 11- 80000 AMIENS Somme

Entrée gratuite. Compte tenu de la configuration des lieux, il pourra vous être demandé de faire preuve de patience pour entrer, si le nombre de visiteurs à l’intérieur de l’établissement s’avérait trop important.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Portes ouvertes de l’AMAL

L’Association des Modélistes d’Amiens Longueau, au sein même de la gare d’Amiens, vous présentera ses dernières nouveautés, notamment le réseau Boves, en cours de finitions; il sera le « clou du spectacle » lors de l’exposition AMBIARAIL de novembre (14 et 15) 2026 au Centre d’Exposition de Mégacité sur 2400 mètres carrés et au cours duquel nous fêterons le cinquantenaire de l’association en compagnie de plus de 50 associations, artisans et commerçants. Outre ce réseau, lors de ces portes ouvertes, vous pourrez profiter de nos circuits de train pour essayer vos modèles à l’échelle HO, ou Zéro, et pourquoi pas participer à la construction d’un tout nouveau réseau à l’échelle N; vous pourrez également admirer les reproductions de batiments emblématiques.

Nos adhérents seront à votre disposition pour vous renseigner sur tous les sujets ferroviaires réels ou miniature. Vous pourrez, de plus apprécier une toute nouvelle collection de trains jouets anciens, suite à don d’un amateur.

Gare d’Amiens – voie 11- 80000 AMIENS Rue Paul Tellier – 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 (0)6 84 67 46 27 http://http//amal.catelain.fr Situé en gare d’Amiens, notre local fait partie de la reconstruction de la gare par l’architecte Perret. Notre local ouvert exceptionnellement au public permet de montrer aux visiteurs la reproduction en miniature de sites du département, Poste 6 de Longueau, gare de Boves, Baie de Somme, chemin de fer de la Haute Somme ou d’autres lieux comme le Train Jaune (Pyrénées), gare de Dunkerque, … A proximité, train, bus, parking, accès handicapés sur demande.

Portes ouvertes de l’AMAL

AMAL – Philippe LECOQ