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Portes ouvertes de l’association GPE Pontivy

Portes ouvertes de l’association GPE Pontivy lundi 1 juin 2026.

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Portes ouvertes de l’association GPE

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-01

Portes ouvertes de l’association GPE (Gymnastique Pontivyenne Evolutive)
Venez découvrir les cours pour adultes de stretching, pilates, renforcement musculaire et yoga.
Les cours ont lieu sur l’Ile des Récollets

Planning des cours
Yoga
Lundi 9h-10h15 et 10h30-11h45
Jeudi 17h45-19h et 19h15-20h30 (collège Charles Langlais)
Vendredi 10h45-12h

Stretching
Lundi 19h-20h
Mardi 10h30-11h30
Mercredi 11h-12h
Jeudi 11h-12h

Stretching enchainé
Mercredi 19h15-20h15
Jeudi 9h45-10h45
Vendredi 17h30-18h30

Pilates
Mardi 12h15-13h15 et 18h30-19h30
Jeudi 12h15-13h15

Renforcement musculaire
Lundi 18h-19h   .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 82 44 84 46 

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English :

L’événement Portes ouvertes de l’association GPE Pontivy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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