Pontivy

Portes ouvertes de l’association GPE

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-01

Portes ouvertes de l’association GPE (Gymnastique Pontivyenne Evolutive)

Venez découvrir les cours pour adultes de stretching, pilates, renforcement musculaire et yoga.

Les cours ont lieu sur l’Ile des Récollets

Planning des cours

Yoga

Lundi 9h-10h15 et 10h30-11h45

Jeudi 17h45-19h et 19h15-20h30 (collège Charles Langlais)

Vendredi 10h45-12h

Stretching

Lundi 19h-20h

Mardi 10h30-11h30

Mercredi 11h-12h

Jeudi 11h-12h

Stretching enchainé

Mercredi 19h15-20h15

Jeudi 9h45-10h45

Vendredi 17h30-18h30

Pilates

Mardi 12h15-13h15 et 18h30-19h30

Jeudi 12h15-13h15

Renforcement musculaire

Lundi 18h-19h .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 82 44 84 46

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English :

L’événement Portes ouvertes de l’association GPE Pontivy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté