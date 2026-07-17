Portes ouvertes de l’Institut de France, Institut de France, Paris

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Institut de France 19 et 20 septembre Institut de France Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine organisées autour des thèmes « Le Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », l’Institut de France ouvre grand ses portes pour dévoiler l’ensemble des lieux historiques de son Palais, dont bon nombre sont d’ordinaire fermés au public.

Les visiteurs y découvriront les bibliothèques Mazarine et de l’Institut de France, les deux salles des séances des académiciens ainsi que la Coupole, lieu le plus symbolique de l’Institut et des compagnies qu’il abrite : l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques. L’histoire et la vie des cinq académies seront présentées à travers un parcours de visite aussi immersif qu’intuitif. De nombreux académiciens seront sur place pour dédicacer leurs ouvrages et échanger avec le public autour d’un large éventail de sujets, à l’image de la diversité de leurs spécialités.

Ces journées mettront également en lumière les actions et ressources proposées par l’Institut : sa plateforme de podcasts, riche de milliers d’émissions audio, ainsi que la Librairie de l’Institut, située sur le parvis du Palais, à deux pas de la Coupole. Un atelier de calligraphie, animé avec un huissier de l’Institut, viendra également enrichir la programmation. Pour les familles, un livret-jeu sera distribué aux enfants.

À l’issue de ce riche parcours, les visiteurs pourront se rendre au Pavillon Comtesse de Caen pour découvrir l’exposition « La peinture en scène. Olivier Debré ». Elle rend hommage à Olivier Debré (1920-1999), figure majeure de l’abstraction lyrique et ancien membre de la section de peinture de l’Académie. Première rétrospective parisienne consacrée à l’artiste depuis vingt ans, cette exposition invite à redécouvrir l’ampleur de son œuvre et la singularité de son univers pictural.

Institut de France 23 quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0144414441 https://www.institutdefrance.fr/ Contient la Bibliothèque Mazarine. Métro Louvre-Rivoli / Pont-neuf / Odéon

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©Victor Point, agence H&K