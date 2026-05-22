Portes ouvertes de l’Unité de production culinaire Service restauration scolaire Parthenay
Portes ouvertes de l’Unité de production culinaire Service restauration scolaire Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Portes ouvertes de l’Unité de production culinaire
Service restauration scolaire 8 Rue Denis Papin Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir ce nouveau site de production culinaire rue Denis-Papin, à proximité du centre technique municipal de Parthenay.
Un site plus accessible pour assurer les livraisons et pour le stationnement. Le bâtiment accueille les nouvelles cuisines, plus ergonomiques et performantes, et les bureaux administratifs du service restauration scolaire. .
Service restauration scolaire 8 Rue Denis Papin Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 14 43
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English : Portes ouvertes de l’Unité de production culinaire
L’événement Portes ouvertes de l’Unité de production culinaire Parthenay a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Parthenay Gâtine
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