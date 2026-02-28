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Portes ouvertes des ateliers d’artistes Lormes Lormes

Portes ouvertes des ateliers d’artistes Lormes Lormes jeudi 13 août 2026.

Lieu : Lormes

Adresse : DANS TOUT LE VILLAGE

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lormes

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Lormes DANS TOUT LE VILLAGE Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13

7e Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.
Ateliers ouverts de 10h à 18h.   .

Lormes DANS TOUT LE VILLAGE Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 24 63 58 

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English : Portes ouvertes des ateliers d’artistes

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes Lormes a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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