Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac
Informations pratiques
Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visites du troisième étage de la bibliothèque municipale et de ses 5 fonds patrimoniaux assurées par Mme Bouyjou Geneviève.
Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 05-65-32-67-92 http://mediatheque.souillac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05-65-32-67-92 »}]
Visites du troisième étage de la bibliothèque municipale et de ses 5 fonds patrimoniaux assurées par Mme Bouyjou Geneviève.
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