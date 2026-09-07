Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac

Informations pratiques

Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites du troisième étage de la bibliothèque municipale et de ses 5 fonds patrimoniaux assurées par Mme Bouyjou Geneviève.

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 05-65-32-67-92 http://mediatheque.souillac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05-65-32-67-92 »}]

Visites du troisième étage de la bibliothèque municipale et de ses 5 fonds patrimoniaux assurées par Mme Bouyjou Geneviève.