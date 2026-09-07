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AGENDA · Souillac

Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
10 rue de la Halle, 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites du troisième étage de la bibliothèque municipale et de ses 5 fonds patrimoniaux assurées par Mme Bouyjou Geneviève.

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Visites du troisième étage de la bibliothèque municipale et de ses 5 fonds patrimoniaux assurées par Mme Bouyjou Geneviève.

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