AGENDA · Souillac
Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro, Bibliothèque municipale, Souillac
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac
Informations pratiques
Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque municipale Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Rencontre littéraire avec l’auteur de thrillers mystiques Benoît Sagaro.
Il présentera son dernier roman : « L’Ange de Padirac ».
Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 05-65-32-67-92 http://mediatheque.souillac.fr
Rencontre littéraire avec l’auteur de thrillers mystiques Benoît Sagaro.
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