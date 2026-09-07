Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro, Bibliothèque municipale, Souillac

Informations pratiques

Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque municipale Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rencontre littéraire avec l’auteur de thrillers mystiques Benoît Sagaro.

Il présentera son dernier roman : « L’Ange de Padirac ».

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 05-65-32-67-92 http://mediatheque.souillac.fr

Rencontre littéraire avec l’auteur de thrillers mystiques Benoît Sagaro.