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AGENDA · Souillac

Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro, Bibliothèque municipale, Souillac

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
10 rue de la Halle, 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque municipale Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rencontre littéraire avec l’auteur de thrillers mystiques Benoît Sagaro.
Il présentera son dernier roman : « L’Ange de Padirac ».

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 05-65-32-67-92 http://mediatheque.souillac.fr
Rencontre littéraire avec l’auteur de thrillers mystiques Benoît Sagaro.

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