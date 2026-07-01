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Portes ouvertes des jardins partagés, Jardins familiaux, Houilles

dimanche 20 septembre 2026 · Jardins familiaux · Houilles

Portes ouvertes des jardins partagés, Jardins familiaux, Houilles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardins familiaux
Adresse
54 boulevard Jean Jaurès 78800 Houilles
Ville
78800 Houilles
Département
Yvelines

Portes ouvertes des jardins partagés Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Jardins familiaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes-ouvertes des Jardins familiaux
En partenariat avec l’association Tourne Sol
Visite découverte des jardins accompagnée par des membres de l’association + animations « Ciel mon radis » (atelier jardinage type bouturage ou création culinaire) – de 10h à 12h30 et 14h à 18h – tout public

Jardins familiaux 54 boulevard Jean Jaurès 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France
Visite commentée avec animations

©ville de houilles

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