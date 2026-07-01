Portes ouvertes des jardins partagés, Jardins familiaux, Houilles
dimanche 20 septembre 2026 · Jardins familiaux · Houilles
Informations pratiques
Portes ouvertes des jardins partagés Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Jardins familiaux Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Portes-ouvertes des Jardins familiaux
En partenariat avec l’association Tourne Sol
Visite découverte des jardins accompagnée par des membres de l’association + animations « Ciel mon radis » (atelier jardinage type bouturage ou création culinaire) – de 10h à 12h30 et 14h à 18h – tout public
Jardins familiaux 54 boulevard Jean Jaurès 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France
Visite commentée avec animations
©ville de houilles
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