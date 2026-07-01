Portes ouvertes des jardins partagés, Jardins familiaux, Houilles

Informations pratiques

Portes ouvertes des jardins partagés Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Jardins familiaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes-ouvertes des Jardins familiaux

En partenariat avec l’association Tourne Sol

Visite découverte des jardins accompagnée par des membres de l’association + animations « Ciel mon radis » (atelier jardinage type bouturage ou création culinaire) – de 10h à 12h30 et 14h à 18h – tout public

Jardins familiaux 54 boulevard Jean Jaurès 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Visite commentée avec animations

©ville de houilles