Portes ouvertes des serres municipales Centre technique municipal Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Portes ouvertes des serres municipales

Centre technique municipal 307 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez rencontrer les jardiniers qui participent au fleurissement de la ville !

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Centre technique municipal 307 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

Come and meet the gardeners who help keep the town in bloom!

L’événement Portes ouvertes des serres municipales Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Loire Semène