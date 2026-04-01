Portes ouvertes des serres municipales Centre technique municipal Aurec-sur-Loire
Portes ouvertes des serres municipales Centre technique municipal Aurec-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Aurec-sur-Loire
Portes ouvertes des serres municipales
Centre technique municipal 307 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez rencontrer les jardiniers qui participent au fleurissement de la ville !
.
Centre technique municipal 307 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet the gardeners who help keep the town in bloom!
L’événement Portes ouvertes des serres municipales Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
- Viens créer ton piège à insectes Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 22 avril 2026
- Théâtre Le Petit Moussaillon Aurec-sur-Loire 23 avril 2026
- Exposition Les Artistes Aurécois Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire 25 avril 2026
- Atelier Créer un jeu de cartes Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire 25 avril 2026
- Accueil des nouveaux arrivants Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 25 avril 2026