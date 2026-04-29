Portes ouvertes des serres municipales ! Serres municipales Lunéville

Lunéville

Portes ouvertes des serres municipales !

Serres municipales Avenue du Docteur Paul Kahn Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Visites guidées des serres municipales

Sur réservation A 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h ou 16h30

Avec la présence de 3 associations l’Abeille Lorraine, les Croqueurs de Pommes, la Société d’Horticulture de Lunéville

Ateliers confection de jardinières, divisions et boutures

Inscription auprès de l’accueil de la mairie au 03 83 76 23 00Tout public

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Serres municipales Avenue du Docteur Paul Kahn Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

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English :

Guided tours of the municipal greenhouses

By reservation ? At 10 am, 10.30 am, 11 am, 11.30 am, 2 pm, 2.30 pm, 3 pm, 3.30 pm, 4 pm or 4.30 pm

With the presence of 3 associations: Abeille Lorraine, Croqueurs de Pommes, Société d?Horticulture de Lunéville

Workshops on planters, divisions and cuttings

To register, call the town hall reception on 03 83 76 23 00

L’événement Portes ouvertes des serres municipales ! Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS