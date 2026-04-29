Portes ouvertes des serres municipales ! Serres municipales Lunéville
Portes ouvertes des serres municipales ! Serres municipales Lunéville dimanche 3 mai 2026.
Lunéville
Portes ouvertes des serres municipales !
Serres municipales Avenue du Docteur Paul Kahn Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Visites guidées des serres municipales
Sur réservation A 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h ou 16h30
Avec la présence de 3 associations l’Abeille Lorraine, les Croqueurs de Pommes, la Société d’Horticulture de Lunéville
Ateliers confection de jardinières, divisions et boutures
Inscription auprès de l’accueil de la mairie au 03 83 76 23 00Tout public
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Serres municipales Avenue du Docteur Paul Kahn Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00
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English :
Guided tours of the municipal greenhouses
By reservation ? At 10 am, 10.30 am, 11 am, 11.30 am, 2 pm, 2.30 pm, 3 pm, 3.30 pm, 4 pm or 4.30 pm
With the presence of 3 associations: Abeille Lorraine, Croqueurs de Pommes, Société d?Horticulture de Lunéville
Workshops on planters, divisions and cuttings
To register, call the town hall reception on 03 83 76 23 00
L’événement Portes ouvertes des serres municipales ! Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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