Portes ouvertes – Domaine Brazilier à Thoré-la-Rochette, Chai du domaine Brazilier, Thoré-la-Rochette

Portes ouvertes – Domaine Brazilier à Thoré-la-Rochette 2 et 3 mai Chai du domaine Brazilier Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

Vous pourrez déguster et découvrir les vins du millésime 2025 labellisé en bio, des produits régionaux fromages de chèvre du Petit Pont et découvrir la cuisson du pain au feu de bois. Portes ouvertes – Domaine Brazilier à Thoré-la-Rochette. Cette année, exposition des œuvres de l’artiste Monsieur Plume (Mathieu Dupré), ainsi que présentation de l’origine de l’étiquette de la nouvelle cuvée « La Dame Orange », un vin orange que vous aurez l’occasion de découvrir et de déguster.

Chai du domaine Brazilier 5 Rue de l’Orangerie, 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 31 57 04 »}]

Vous pourrez déguster et découvrir les vins du millésime 2025 labellisé en bio, des produits régionaux fromages de chèvre du Petit Pont et découvrir la cuisson du pain au feu de bois. Portes ouvertes Vin – oenologie