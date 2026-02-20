Portes ouvertes du conservatoire et exposition « Les 100 ans du conservatoire », Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Portes ouvertes du conservatoire et exposition « Les 100 ans du conservatoire » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Bâtiment fondé par les Ursulines, un ordre de femmes qui s’occupait de l’éducation des jeunes, le couvent est devenu au 19e siècle un lycée technique. C’est un 20e siècle qu’on y installe la bibliothèque municipale puis le conservatoire qui devient le centre culturel Jean-Jaurès que nous connaissons. Le conservatoire de Nevers est un établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre, accueillant près de 800 élèves tout en offrant des interventions hebdomadaires à environ 600 enfants dans les écoles de Nevers. Cette année, le Conservatoire célèbre son centenaire. À cette occasion, une exposition présentée dans ses couloirs retrace les grands moments de son histoire à travers des archives, des photographies et des documents d’époque.

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Allée des Ursulines 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 48 80 Le conservatoire de Nevers est un établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre, accueillant près de 800 élèves tout en offrant des interventions hebdomadaires à environ 600 enfants dans les écoles de Nevers. Il exerce se mission de service public en cohérence avec le schéma national d’orientation pédagogique, agréé par le ministère de la Culture, géré et financé par la ville de Nevers et le conseil de la Nièvre.

Bâtiment fondé par les Ursulines, un ordre de femmes qui s’occupait de l’éducation des jeunes, le couvent est devenu au 19ème siècle un lycée technique. C’est un 20ème siècle qu’on y installe la puis…

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