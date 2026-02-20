Portes ouvertes du conservatoire et exposition « Les 100 ans du conservatoire », Conservatoire de Nevers (CRD), Nevers

Informations pratiques

Portes ouvertes du conservatoire et exposition « Les 100 ans du conservatoire » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Conservatoire de Nevers (CRD) Nièvre

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Bâtiment fondé par les Ursulines, un ordre de femmes qui s’occupait de l’éducation des jeunes, le couvent est devenu au 19e siècle un lycée technique. C’est un 20e siècle qu’on y installe la bibliothèque municipale puis le conservatoire qui devient le centre culturel Jean-Jaurès que nous connaissons. Le conservatoire de Nevers est un établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre, accueillant près de 800 élèves tout en offrant des interventions hebdomadaires à environ 600 enfants dans les écoles de Nevers. Cette année, le Conservatoire célèbre son centenaire. À cette occasion, une exposition présentée dans ses couloirs retrace les grands moments de son histoire à travers des archives, des photographies et des documents d’époque.

Conservatoire de Nevers (CRD) 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/conservatoire-de-musique922/

Bâtiment fondé par les Ursulines, un ordre de femmes qui s’occupait de l’éducation des jeunes, le couvent est devenu au 19ème siècle un lycée technique. C’est un 20ème siècle qu’on y installe la puis…

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