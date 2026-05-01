Saint-Didier-en-Velay

Portes ouvertes du Jardin des Sens

6, rue Mercière Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-11

Envie de découvrir un lieu dédié au bien-être, à la stimulation et au lien social ? Le centre Le Jardin des Sens vous invite à ses journées portes ouvertes.



Venez découvrir, expérimenter et partager un moment unique !

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6, rue Mercière Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 17 97 16

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English :

Would you like to discover a place dedicated to well-being, stimulation and social interaction? Le Jardin des Sens invites you to its open days.



Come and discover, experience and share a unique moment!

L’événement Portes ouvertes du Jardin des Sens Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène