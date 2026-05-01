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Portes ouvertes du Jardin des Sens Saint-Didier-en-Velay

Portes ouvertes du Jardin des Sens Saint-Didier-en-Velay lundi 11 mai 2026.

Adresse : 6, rue Mercière

Ville : 43140 Saint-Didier-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Saint-Didier-en-Velay

Portes ouvertes du Jardin des Sens

6, rue Mercière Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-11

Envie de découvrir un lieu dédié au bien-être, à la stimulation et au lien social ? Le centre Le Jardin des Sens vous invite à ses journées portes ouvertes.

Venez découvrir, expérimenter et partager un moment unique !
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6, rue Mercière Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 17 97 16 

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English :

Would you like to discover a place dedicated to well-being, stimulation and social interaction? Le Jardin des Sens invites you to its open days.

Come and discover, experience and share a unique moment!

L’événement Portes ouvertes du Jardin des Sens Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène

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