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Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye

Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Muséum d'Histoire Naturelle de Puisaye

Adresse : 466 route d'Auxerre, Villefranche Saint-Phal

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye

Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 466 route d’Auxerre, Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Reptiles, Amphibiens, Insectes, Fossiles, Minéraux… Venez découvrir le Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye et bien d’autres surprises lors de nos portes ouvertes.
Entrée Gratuite !   .

Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 466 route d’Auxerre, Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 01 21 81  florian.reveillion@shny.fr

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English : Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye

L’événement Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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