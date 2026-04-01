Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye
Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye dimanche 19 avril 2026.
Charny Orée de Puisaye
Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye
Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 466 route d’Auxerre, Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Reptiles, Amphibiens, Insectes, Fossiles, Minéraux… Venez découvrir le Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye et bien d’autres surprises lors de nos portes ouvertes.
Entrée Gratuite ! .
Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 466 route d’Auxerre, Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 01 21 81 florian.reveillion@shny.fr
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English : Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye
L’événement Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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