Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye

Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 466 route d’Auxerre, Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Reptiles, Amphibiens, Insectes, Fossiles, Minéraux… Venez découvrir le Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye et bien d’autres surprises lors de nos portes ouvertes.

Entrée Gratuite ! .

Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 466 route d’Auxerre, Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 01 21 81 florian.reveillion@shny.fr

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English : Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye

L’événement Portes Ouvertes du Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !