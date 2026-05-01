Portes ouvertes et soirée concert à la pépinière Les Filles de l’Eau Pépinière les Filles de l’Eau Cieux

Cieux

Portes ouvertes et soirée concert à la pépinière Les Filles de l’Eau

Pépinière les Filles de l’Eau 31 Chantegros Cieux Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout le week-end, venez découvrir les nombreuses plantes aquatiques cultivées dans cette pépinière dont la plus grande collection de nymphéas de d’iris d’eau de France. Le samedi, à partir de 16h, c’est scène ouverte ! pensez à vous inscrire si vous souhaitez participer ! Puis un peu plus tard, place à la banda BDB et aux groupes Attic Sharks, Vice et Vers ça, Kevin Dawson, Mtriane, Ma’meBourdelle, Duo MJ et Faktory, . .

Pépinière les Filles de l’Eau 31 Chantegros Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 72 21 95

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English : Portes ouvertes et soirée concert à la pépinière Les Filles de l’Eau

L’événement Portes ouvertes et soirée concert à la pépinière Les Filles de l’Eau Cieux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin