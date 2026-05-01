Portes ouvertes Jardin’envie Jardin’envie Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Portes ouvertes Jardin’envie

Jardin’envie 429, Route des Chaux Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08

Jardin’envie, producteur de semences paysannes, plants et légumes, vous invite à ses portes ouvertes 3 week-end de suite. Au programme, visites, ateliers, échanges et conférences.

.

Jardin’envie 429, Route des Chaux Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 67 56 71 contact@jardinenvie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jardin’envie, producer of peasant seeds, seedlings and vegetables, invites you to its open house 3 weekends in a row. On the program: visits, workshops, discussions and conferences.

L’événement Portes ouvertes Jardin’envie Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme