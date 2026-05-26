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Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues

Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 600 allee de la Pinede

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saugues

Portes ouvertes La Crinière Saugaine

600 allee de la Pinede Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Porte ouverte le 14 juin 26. Venez nombreux faire du poney. Une épreuve d’initiation trek est aussi prévu.
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600 allee de la Pinede Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34 

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English :

Open house on June 14, 26. Come and ride a pony. An introductory trek is also planned.

L’événement Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues a été mis à jour le 2026-05-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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