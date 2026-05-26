Saugues

Portes ouvertes La Crinière Saugaine

600 allee de la Pinede Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Porte ouverte le 14 juin 26. Venez nombreux faire du poney. Une épreuve d’initiation trek est aussi prévu.

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600 allee de la Pinede Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34

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English :

Open house on June 14, 26. Come and ride a pony. An introductory trek is also planned.

L’événement Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues a été mis à jour le 2026-05-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier