La Roche-Posay

PORTES OUVERTES

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’occasion de découvrir les activités de la MCL pour la rentrée de septembre. .

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11

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English : PORTES OUVERTES

L’événement PORTES OUVERTES La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne