PORTES OUVERTES La Roche-Posay
PORTES OUVERTES La Roche-Posay samedi 20 juin 2026.
La Roche-Posay
PORTES OUVERTES
25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’occasion de découvrir les activités de la MCL pour la rentrée de septembre. .
25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PORTES OUVERTES
L’événement PORTES OUVERTES La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Les Enchanteresses La Roche-Posay 20 juin 2026
- 6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay 21 juin 2026
- Fête de la Musique à La Roche-Posay La Roche-Posay 21 juin 2026
- Golf festif fête de la musique La Roche-Posay 21 juin 2026
- Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay 23 juin 2026