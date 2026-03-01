Portes ouvertes lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux

Portes ouvertes lycée Emmanuel Chabrier

175 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

2026-03-13 2026-03-14 2026-04-24

Découvrez le lycée polyvalent Emmanuel Chabrier à Yssingeaux l’internat, les 3ème prépa métiers, le bac général, le pôle restauration et services, le pôle accueil, commerce et vente, et le pôle maintenance des systèmes de production

175 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Discover the Lycée Emmanuel Chabrier in Yssingeaux: the boarding school, the 3rd-year preparatory courses, the general baccalaureate, the catering and services division, the reception, commerce and sales division, and the production systems maintenance division

