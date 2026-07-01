Portes Ouvertes Maison Nicole Gauthier, Maison Nicole Gauthier, Nancy

Informations pratiques

Portes Ouvertes Maison Nicole Gauthier 19 et 20 septembre Maison Nicole Gauthier Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du jardin et de la Maison de Nicole Gauthier pour une découverte d’une exposition de peintures et sculptures.

Les visiteurs pourront découvrir les Ateliers du 101 en présence des artistes intervenants et suivre des démonstrations.

Le salon restauré, côté jardin, sera inauguré au nom de Denis Aubry, en mémoire et remerciements pour la création des Ateliers en 2005.

Maison Nicole Gauthier 101 avenue de Strasbourg 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Pierre, René II, Bonsecours Meurthe-et-Moselle Grand Est 0638465550 http://www.associationdesartisteslorrains.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100067548266208;https://www.instagram.com/artistes_lorrains/ Cette maison bourgeoise, fin XIXe, résidence de Nicole Gauthier, léguée à l’association des Artistes Lorrains en 2002, est devenue selon ses vœux, un lieu de rencontres, d’expositions et d’enseignements. C’est une petite Académie où sont enseignés le dessin, les peintures, la gravure, le modelage et la sculpture sur pierre dure, ainsi qu’une Masterclass. Des conférences, café-pinceaux y sont proposés. Bus ligne 2 arrêt Vic devant la maison

Parking place des Vosges gratuit le week-end

Visite du jardin et de la Maison de Nicole Gauthier.

©mangeotmc