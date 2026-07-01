Portes Ouvertes Maison Nicole Gauthier, Maison Nicole Gauthier, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Maison Nicole Gauthier · Nancy
Informations pratiques
Portes Ouvertes Maison Nicole Gauthier 19 et 20 septembre Maison Nicole Gauthier Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite du jardin et de la Maison de Nicole Gauthier pour une découverte d’une exposition de peintures et sculptures.
Les visiteurs pourront découvrir les Ateliers du 101 en présence des artistes intervenants et suivre des démonstrations.
Le salon restauré, côté jardin, sera inauguré au nom de Denis Aubry, en mémoire et remerciements pour la création des Ateliers en 2005.
Maison Nicole Gauthier 101 avenue de Strasbourg 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Pierre, René II, Bonsecours Meurthe-et-Moselle Grand Est 0638465550 http://www.associationdesartisteslorrains.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100067548266208;https://www.instagram.com/artistes_lorrains/ Cette maison bourgeoise, fin XIXe, résidence de Nicole Gauthier, léguée à l’association des Artistes Lorrains en 2002, est devenue selon ses vœux, un lieu de rencontres, d’expositions et d’enseignements. C’est une petite Académie où sont enseignés le dessin, les peintures, la gravure, le modelage et la sculpture sur pierre dure, ainsi qu’une Masterclass. Des conférences, café-pinceaux y sont proposés. Bus ligne 2 arrêt Vic devant la maison
Parking place des Vosges gratuit le week-end
Visite du jardin et de la Maison de Nicole Gauthier.
©mangeotmc
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Estival 2026 Conférence Croisements Alexandra Cismondi Théâtre de la Manufacture Nancy 2 juillet 2026
- Exposition Hors cadre Romain Vadala Nancy 3 juillet 2026
- Commémoration Mort d’Émile Coué Cimetière du Sud Nancy 4 juillet 2026
- Festival Nancyphonies Nancy 4 juillet 2026
- Guinguette Bonnet’niversaire Les 5 ans de la Bande à Bonnet Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy Nancy 4 juillet 2026