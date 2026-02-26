Portes ouvertes MéTripolis, MéTripolis, Portes-lès-Valence

Portes ouvertes MéTripolis 15 avril – 6 juin MéTripolis Drôme

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité

Nombre minimum d’inscrits : 12

Nombre maximum d’inscrit : 60

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, merci de contacter le SYTRAD.

Samedi 6 juin :

Visites à 9h, 10h ou 12h (30 inscrits max par créneau)

MéTripolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.sytrad.fr/inscriptions-portes-ouvertes.html »}, {« type »: « email », « value »: « portesouvertes@sytrad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 57 80 00 »}]

Venez visiter le centre de tri des emballages et papiers de MéTripolis à Portes-lès-Valence !