Portes ouvertes MéTripolis, MéTripolis, Portes-lès-Valence
Portes ouvertes MéTripolis, MéTripolis, Portes-lès-Valence mercredi 15 avril 2026.
Portes ouvertes MéTripolis 15 avril – 6 juin MéTripolis Drôme
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité
Nombre minimum d’inscrits : 12
Nombre maximum d’inscrit : 60
Si vous êtes une personne à mobilité réduite, merci de contacter le SYTRAD.
Samedi 6 juin :
Visites à 9h, 10h ou 12h (30 inscrits max par créneau)
MéTripolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.sytrad.fr/inscriptions-portes-ouvertes.html »}, {« type »: « email », « value »: « portesouvertes@sytrad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 57 80 00 »}]
Venez visiter le centre de tri des emballages et papiers de MéTripolis à Portes-lès-Valence !
À voir aussi à Portes-lès-Valence (Drôme)
- Festival C’est Magic ! Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence 29 avril 2026
- Concert: H-Burns & The Stranger Quartet Portes-lès-Valence 30 avril 2026
- Concert C’est la paye, ça s’ arrose ! Espace Cristal Portes-lès-Valence 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, HM CLAUSE PLV, Portes-lès-Valence 1 mai 2026
- Concert: La Maison Tellier / Festival C’est Magic ! Portes-lès-Valence 6 mai 2026