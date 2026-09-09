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AGENDA · Valence

Portes Ouvertes O’Caneo Petit rousset Sud Valence

samedi 12 septembre 2026 · Petit rousset Sud · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Petit rousset Sud
Adresse
O'Caneo
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Portes Ouvertes O’Caneo

Petit rousset Sud O’Caneo Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :
2026-09-12

On vous ouvre les portes pour une journée 100% chien.
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Petit rousset Sud O’Caneo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 35 38 79  contact.ocaneo26@gmail.com

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English :

We’re opening our doors to you for a day that’s all about dogs.

L’événement Portes Ouvertes O’Caneo Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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