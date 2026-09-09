AGENDA · Valence
Portes Ouvertes O’Caneo Petit rousset Sud Valence
samedi 12 septembre 2026 · Petit rousset Sud · Valence
Informations pratiques
Valence
Portes Ouvertes O’Caneo
Petit rousset Sud O’Caneo Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
On vous ouvre les portes pour une journée 100% chien.
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Petit rousset Sud O’Caneo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 35 38 79 contact.ocaneo26@gmail.com
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English :
We’re opening our doors to you for a day that’s all about dogs.
L’événement Portes Ouvertes O’Caneo Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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