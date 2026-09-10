Portes ouvertes : Strasbourg au fil du temps, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Portes ouvertes : Strasbourg au fil du temps 19 et 20 septembre Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de Strasbourg à travers les archives !

Un parcours guidé vous invite à explorer l’histoire de la ville, son patrimoine et ses transformations au fil des siècles. Des bâtiments emblématiques aux quartiers disparus ou profondément transformés, découvrez comment les archives témoignent de l’évolution de Strasbourg et préservent la mémoire d’un patrimoine parfois menacé ou disparu.

De la salle de lecture aux coulisses de la conservation, jusqu’à la salle d’exposition, suivez le cheminement des documents qui racontent près de mille ans d’histoire.

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est +33368985110 http://archives.strasbourg.eu Installées dans un bâtiment contemporain aux lignes épurées, les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg conservent des siècles de mémoire urbaine et institutionnelle. Ce lieu patrimonial dévoile l’histoire de Strasbourg à travers une riche collection de documents, de plans anciens et de récits de la vie municipale.

Partez à la découverte de Strasbourg à travers les archives !

© Archives de Strasbourg