Portraits Croisés Stade Thiéré Paris
Portraits Croisés Stade Thiéré Paris dimanche 31 mai 2026.
Multitude, l’album de
Stromae sorti en 2022, est un condensé d’histoires intimes sur la parentalité,
la dépression, la relation amoureuse, les rêves, les désillusions, etc. Tous
ces thèmes constituent des mini-récits touchants que les Petites Mains ont voulu
jouer. Ici, la langue des signes prend toute sa dimension théâtrale : elle
joue, elle interprète, à la manière de la comédie musicale. Entendant·es et
sourd·es, nous sommes à égalité, renversé·es par la force des textes ainsi
révélée.
En savoir plus sur la compagnie :
A l’occasion de la 30e édition du Festival Onze Bouge, venez assister à la comédie vusicale (en chant signé) de la compagnie Les Petites Mains.
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h30 à 15h15
gratuit
BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI
Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)
Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T15:15:00+02:00
Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 Paris
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