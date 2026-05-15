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Portraits Croisés Stade Thiéré Paris

Portraits Croisés Stade Thiéré Paris

Portraits Croisés Stade Thiéré Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Stade Thiéré

Adresse : 13 passage Thierré

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p>BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI</p><p><b>Sur place</b> : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)</p><p><b>Chez vous</b> : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique "infos pratiques"                      ( 2€ de frais de billetterie)  </p><p></p>

Multitude, l’album de
Stromae sorti en 2022, est un condensé d’histoires intimes sur la parentalité,
la dépression, la relation amoureuse, les rêves, les désillusions, etc. Tous
ces thèmes constituent des mini-récits touchants que les Petites Mains ont voulu
jouer. Ici, la langue des signes prend toute sa dimension théâtrale : elle
joue, elle interprète, à la manière de la comédie musicale. Entendant·es et
sourd·es, nous sommes à égalité, renversé·es par la force des textes ainsi
révélée.

En savoir plus sur la compagnie :

A l’occasion de la 30e édition du Festival Onze Bouge, venez assister à la comédie vusicale (en chant signé) de la compagnie Les Petites Mains.
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h30 à 15h15
gratuit

BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI

Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)

Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques »                      ( 2€ de frais de billetterie)  

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T15:15:00+02:00

Stade Thiéré 13 passage Thierré  75011 Paris
https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/


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