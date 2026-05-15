Portraits Croisés Stade Thiéré Paris

Multitude, l’album de

Stromae sorti en 2022, est un condensé d’histoires intimes sur la parentalité,

la dépression, la relation amoureuse, les rêves, les désillusions, etc. Tous

ces thèmes constituent des mini-récits touchants que les Petites Mains ont voulu

jouer. Ici, la langue des signes prend toute sa dimension théâtrale : elle

joue, elle interprète, à la manière de la comédie musicale. Entendant·es et

sourd·es, nous sommes à égalité, renversé·es par la force des textes ainsi

révélée.

En savoir plus sur la compagnie :

A l’occasion de la 30e édition du Festival Onze Bouge, venez assister à la comédie vusicale (en chant signé) de la compagnie Les Petites Mains.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h30 à 15h15

gratuit

BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI

Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)

Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T18:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T15:15:00+02:00

Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 Paris

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