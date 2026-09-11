Portraits de famille – les photographies, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Jean-Jacques Henner · Paris
Informations pratiques
Portraits de famille – les photographies 19 et 20 septembre Musée national Jean-Jacques Henner Paris
Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée – réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En écho à l’exposition-dossier « Portraits de famille », et à l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée Henner sort de ses réserves des clichés inédits de Jean-Jacques Henner et de ses proches. Pris sur le vif ou plus posés, ces portraits témoignent des différentes façons de photographier et de conserver l’image des êtres chers à l’époque de l’artiste.
Plusieurs photographies proviennent de Jeanne Smith (1857-1943), sœur de la peintre Madeleine Smith, élève de Henner, prises lors des séjours de la famille à Bernwiller.
Une exposition lui est consacrée à la Fondation des Artistes (Maison nationale des artistes, Nogent-sur-Marne) du 19 septembre 2026 au 3 janvier 2027.
Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-2026-visite-libre »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)
En écho à l’exposition-dossier « Portraits de famille », et à l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée Henner sort de ses réserves des clichés inédits de Jean-Jacques Henner et de ses …
© Musée Henner
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