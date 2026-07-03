Portraits de jardiniers, photographie d’Erwan Floc’h Bibliothèque Goutte d’Or Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque Goutte d'Or · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de la Fête des vendanges de Montmartre 2022, une production d’une série de huit photographies avait été réalisée par Erwan Floc’h sur le thème des jardins partagés dans le quartier populaire de la goutte d’or, mettant également en avant un atelier associatif de couturiers du même quartier. La série est à nouveau exposée partiellement sur les vitres de la bibliothèque du quartier, en grand format, dans le cadre d’un évènement qui mèle conférences, ateleirs et promenades dans le quartier.
Avec le soutien de la Mairie 18.
Exposition dans le cadre de La Goutte d’or s’arrache au bitume : festival des Jardins partagés.
Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
gratuit
Entrée libre et gratuite
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Goutte d’Or et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026