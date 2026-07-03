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Portraits de jardiniers, photographie d’Erwan Floc’h Bibliothèque Goutte d’Or Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque Goutte d'Or · Paris

Portraits de jardiniers, photographie d’Erwan Floc’h Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Goutte d'Or
Adresse
2-4 rue Fleury
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre et gratuite<br></p>

Dans le cadre de la Fête des vendanges de Montmartre 2022, une production d’une série de huit photographies avait été réalisée par Erwan Floc’h sur le thème des jardins partagés dans le quartier populaire de la goutte d’or, mettant également en avant un atelier associatif de couturiers du même quartier. La série est à nouveau exposée partiellement sur les vitres de la bibliothèque du quartier, en grand format, dans le cadre d’un évènement qui mèle conférences, ateleirs et promenades dans le quartier.

Avec le soutien de la Mairie 18.

Exposition dans le cadre de La Goutte d’or s’arrache au bitume : festival des Jardins partagés.
Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
gratuit

Entrée libre et gratuite

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/


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