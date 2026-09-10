AGENDA · Lagny-sur-Marne
Pose d’une plaque commémorative à Léon Hatot, Maison des Saules, Lagny-sur-Marne
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Saules · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Pose d’une plaque commémorative à Léon Hatot Samedi 19 septembre, 14h00 Maison des Saules Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Pose d’une plaque commémorative à Léon Hattot (1883-1953), horloger-joaillier visionnaire et artiste-peintre ayant vécu à Lagny-sur-Marne
Par l’association Patrimoine et mémoire vivante du Pays de Lagny
Maison des Saules 125 quai de la Gourdine, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Pose d’une plaque commémorative
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