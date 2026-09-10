Pose d’une plaque commémorative à Léon Hatot, Maison des Saules, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Pose d’une plaque commémorative à Léon Hatot Samedi 19 septembre, 14h00 Maison des Saules Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Pose d’une plaque commémorative à Léon Hattot (1883-1953), horloger-joaillier visionnaire et artiste-peintre ayant vécu à Lagny-sur-Marne

Par l’association Patrimoine et mémoire vivante du Pays de Lagny

Maison des Saules 125 quai de la Gourdine, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Pose d’une plaque commémorative