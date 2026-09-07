Posidonia musée Océanographique, Posidonia Espace Mer et Littoral, Antibes

Informations pratiques

Posidonia musée Océanographique 19 et 20 septembre Posidonia Espace Mer et Littoral Alpes-Maritimes

visite libre. La plongée virtuelle n’est pas accessible sur ces 2 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite libre à la découverte du milieu marin méditerranéen avec salles d’expositions, aquariums, bâtiment militaire et une pinéde de 1.5 hectare.

A la sortie vous passerez par l’espace détente-boutique qui propose boissons et snacking à consommer avec terrasse vue sur mer.

Posidonia Espace Mer et Littoral Rpe du Graillon, 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 93 61 45 32 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/un-patrimoine-vivant/posidonia-espace-mer-et-littoral https://www.facebook.com/mairieantibesjuanlespins;https://x.com/antibes_jlp Située sur un promontoire rocheux, à l’extrémité sud du Cap d’Antibes, la Batterie du Graillon recèle un site naturel méditerranéen remarquable de 2.2 hectares constitué d’une pinède débouchant sur des falaises rocheuses s’enfonçant dans une eau cristalline.

Cet espace, au long et riche passé militaire, propriété du Conservatoire du Littoral, est géré par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Situé à 5 km du centre ville d’Antibes, niché au cœur du cap d’Antibes, à côté de l’Hôtel du Cap Eden-Roc. A 10 kms de Cannes. A 20 kms de Nice.

Venir en bus :

Envibus, ligne 2 « Pôle d’échange Antibes ► POSIDONIA ».

Descendre à l’arrêt « POSIDONIA »

Envibus, ligne 15 « Port Gallice ► Port Gallice »

Descendre à l’arrêt « POSIDONIA »

Venir en véhicules motorisés :

Coordonnés GPS : 43°32’57.38’’N ; 7° 07’09.50’’E

Stationnement sur parking public du Graillon dans le virage.

Site accessible au PMR, une place de parking sur site (interphone à l’entrée).

Venir en vélos :

Parking prévu sur site

Venir à pied :

Depuis Antibes, prendre le boulevard du cap et continuer tout droit. Tourner à gauche juste après l’Hôtel du Cap.

Depuis Juan-les-Pins, prendre le Cap par le bord de mer. Après le virage du graillon tourner à droite juste avant d’arriver à l’Hôtel du Cap.

visite libre des salles d’expositions, des aquariums, de la tour et de la pinéde de 1.5 hectare.

© service communication ville d’Antibes