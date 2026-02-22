Poulet Free du Service Civique avenue du 43 eme Régiment Caen

Poulet Free du Service Civique

Avenue du 43ème Régiment d'Artillerie Caen Calvados

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Nous sommes heureux d’accueillir Romain et encore plus heureux de vous proposer un Poulet Free en sa compagnie ! Une team qui va groover et accueillir chaleureusement les slameurs, chanteurs, solistes instrumentaux de tout horizons !

+33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Poulet Free du Service Civique

We’re delighted to welcome Romain, and even more delighted to offer you a Poulet Free in his company! A team that’s going to groove and give a warm welcome to slammers, singers and instrumental soloists from all horizons!

