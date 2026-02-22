Poulet Free du Service Civique avenue du 43 eme Régiment Caen
Poulet Free du Service Civique
Début : 2026-03-19
Nous sommes heureux d’accueillir Romain et encore plus heureux de vous proposer un Poulet Free en sa compagnie ! Une team qui va groover et accueillir chaleureusement les slameurs, chanteurs, solistes instrumentaux de tout horizons !
English : Poulet Free du Service Civique
We’re delighted to welcome Romain, and even more delighted to offer you a Poulet Free in his company! A team that’s going to groove and give a warm welcome to slammers, singers and instrumental soloists from all horizons!
