Pour Britney / Pop Women Festival Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Pour Britney / Pop Women Festival

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:00:00

fin : 2027-03-09 21:20:00

Date(s) :

2027-03-06 2027-03-09 2027-03-10 2027-03-11

Tout public

Pour Britney

Adapté du roman de Louise Chennevière, Pour Britney, P.O.L, 2024

Mise en scène, jeu Sarah Calcine

· Pop Women Festival ·

À la suite d’une Carte Blanche présentée à la Comédie, Sarah Calcine offre un solo performatif et festif où sont réunies Britney Spears, Nelly Arcan et Louise Chennevière autour des regards portés sur les corps féminins.

Enfant dans les années 2000, l’écrivaine Louise Chennevière a dansé sur les tubes de Britney Spears avant de la renier à l’âge adulte, désarmée face à la tragique déchéance de la star américaine qui fut l’idole de son enfance. Pour comprendre cette volte-face, il lui a fallu écrire Pour Britney. Ce court roman à l’écriture ciselée et tenu d’un souffle est un choc pour Sarah Calcine qui l’adapte au plateau en y bouclant ses réflexions d’actrice, de performeuse, d’artiste femme constamment sous le regard d’autrui. Avec humour, musique et danse, ce seule en scène à l’esthétique pop interroge le regard masculin sur les corps des petites filles, fait place aux paroles de femmes silenciées et convoque ce qu’il reste de l’enfance en l’adulte que l’on est devenu.

Extrait

Mais Britney sur cette couverture-là, Britney je crois qu’elle sait un peu ce qu’elle fait désormais, qu’elle n’est plus seulement le jouet de cette stratégie que l’on avait forgée pour elle, que son air sur cette photo est consciemment aguicheur

Louise Chennevière, Pour Britney

Dates

Samedi 06 mars 19h

Mardi 09 mars 20h

Mercredi 10 mars 20h

Jeudi 11 mars 20h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée estimée 1h20 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Pour Britney / Pop Women Festival

L’événement Pour Britney / Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne