Pour Britney / Pop Women Festival Comédie CDN de Reims Reims
samedi 6 mars 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Pour Britney / Pop Women Festival
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 20:00:00
fin : 2027-03-09 21:20:00
Date(s) :
2027-03-06 2027-03-09 2027-03-10 2027-03-11
Tout public
Pour Britney
Adapté du roman de Louise Chennevière, Pour Britney, P.O.L, 2024
Mise en scène, jeu Sarah Calcine
· Pop Women Festival ·
À la suite d’une Carte Blanche présentée à la Comédie, Sarah Calcine offre un solo performatif et festif où sont réunies Britney Spears, Nelly Arcan et Louise Chennevière autour des regards portés sur les corps féminins.
Enfant dans les années 2000, l’écrivaine Louise Chennevière a dansé sur les tubes de Britney Spears avant de la renier à l’âge adulte, désarmée face à la tragique déchéance de la star américaine qui fut l’idole de son enfance. Pour comprendre cette volte-face, il lui a fallu écrire Pour Britney. Ce court roman à l’écriture ciselée et tenu d’un souffle est un choc pour Sarah Calcine qui l’adapte au plateau en y bouclant ses réflexions d’actrice, de performeuse, d’artiste femme constamment sous le regard d’autrui. Avec humour, musique et danse, ce seule en scène à l’esthétique pop interroge le regard masculin sur les corps des petites filles, fait place aux paroles de femmes silenciées et convoque ce qu’il reste de l’enfance en l’adulte que l’on est devenu.
Extrait
Mais Britney sur cette couverture-là, Britney je crois qu’elle sait un peu ce qu’elle fait désormais, qu’elle n’est plus seulement le jouet de cette stratégie que l’on avait forgée pour elle, que son air sur cette photo est consciemment aguicheur
Louise Chennevière, Pour Britney
Dates
Samedi 06 mars 19h
Mardi 09 mars 20h
Mercredi 10 mars 20h
Jeudi 11 mars 20h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 15 ans
Durée estimée 1h20 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Pour Britney / Pop Women Festival
L’événement Pour Britney / Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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