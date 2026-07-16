Pourquoi les gens qui sèment, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Pourquoi les gens qui sèment Vendredi 21 mai 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:50:00+02:00

Fin : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:50:00+02:00

Pour clôturer la première édition de la Semaine de la Création Clichoise, le Théâtre Rutebeuf accueille une jeune compagnie qui s’affirme déjà comme une voix prometteuse du théâtre contemporain. Après plusieurs créations remarquées, notamment présentées au Festival Off d’Avignon, la compagnie Hors du temps poursuit son exploration des grands enjeux de notre époque avec Pourquoi les gens qui sèment.

Au cœur du récit, un couple que tout oppose. Chloé milite pour la désobéissance civile face à l’urgence écologique. Antoine, devenu préfet, est chargé de faire respecter la loi. Lorsque leurs convictions s’affrontent sur un même territoire, une question surgit : comment continuer à vivre ensemble quand chacun est persuadé d’agir au nom de la justice ?

Portée par une distribution de quatre comédiens, parmi lesquels le Clichois Matthieu Le Goaster, cette création mêle émotion, humour et réflexion dans une mise en scène dynamique qui place le spectateur au cœur du débat.

Entre théâtre de société et fiction sensible, Pourquoi les gens qui sèment invite à dépasser les oppositions pour interroger ce qui nous relie encore.

Une création vivante, accessible et profondément ancrée dans les questionnements de notre temps.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Chloé milite pour la désobéissance écologique, Antoine, préfet, doit faire respecter la loi. Quand leurs convictions s’affrontent, comment continuer à vivre ensemble ?